https://news.day.az/politics/1167065.html Президент Ильхам Алиев: Решение проблем беженцев должно стать всенародным делом
Президент Ильхам Алиев: Решение проблем беженцев должно стать всенародным делом
Решение проблем беженцев должно стать всенародным делом.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сказал, в частности, принимая в пятницу председателя Государственного комитета по делам беженцев Ровшана Рзаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре