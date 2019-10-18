Решение проблем беженцев должно стать всенародным делом.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сказал, в частности, принимая в пятницу председателя Государственного комитета по делам беженцев Ровшана Рзаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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