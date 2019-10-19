Я - ярый сторонник строгой логики во всем. Я убежден, что законы математики должны применяться везде, где только возможно, а в политике только они и годятся. Поэтому лично мое отношение к любым революциям, кроме научно-техническим и инновационным, очень даже скептическое. Выигрыш совершенно и всегда неочевиден, при этом возникают очень большие издержки при исключительно высоких рисках. Мне достаточно одного этого соображения для того, чтобы быть в числе тех, кого называют охранителями.

Для меня идея личной свободы является очень важной.

Мне уже продавали однажды "демократию". Примерно с 1988 по 1993 год этот товар очень неплохо шел. Потом я понял, что демократия - это что-то вроде заряженной воды "провидицы" Малахат. Должна излечивать рак и делать счастливым, но не излечивает и счастья не добавляет. Продать мне повторно эту чудо-таблетку в 2019-м невозможно.

Базовые, то есть основополагающие свободы - это возможность накормить своих детей. Это возможность иметь крышу над головой. Свобода - это жить без страха быть убитым среди бела дня.

Увы, нашей радикальной оппозиции совершенно нет дела не только против законов логики и постулатов политики, но и до нас.

ПНФА и "Нацсовет" 19 октября собираются провести несанкционированную, незаконную акцию на площади перед метростанцией "28 Мая".

Выбор места не случаен: одно из самых людных и оживленных мест столицы, где всегда тысячи и тысячи людей, рядом метро, железнодорожный вокзал, высшие учебные заведения, крупные торговые центры, банки и т.д.

Председатель ПНФА, он же чуть ли не живущий в соцсетях горе-блогер Али Керимли вот уже неделю усиленно призывает граждан выйти на эту площадь и выказать свое недовольство громко, во весь голос.

А.Керимли убежден, что его поддерживают миллионы, что его голос - это голос правды и справедливости, что он и только он может спасти всех нас от проблем и повести в светлое будущее. Что он достоин править страной и во времена его правления волки будут щипать травку с агнцами на кисельных берегах молочных рек, что деньги потекут рекой в страну и вообще, заживем радостно и счастливо, на зависть всему человечеству.

Но увы, граждане страны не воспринимают его как политика, тем более, как носителя демократических ценностей. Отнюдь. Для тотального большинства азербайджанцев он - двуличный, беспринципный, склонный к постоянному обману и предательству человек.

Для властей же он всего лишь пародия на политика, не более.

Столь ненавидимая А.Керимли власть дала блогеру и его политкружку прекрасную возможность для воскрешения из фактического небытия. Председателю ПНФА разрешили провести митинг в Локбатане, в одном из самых густонаселенных пригородов Баку.

Заметьте, что Локбатан - не великолепный дачный поселок или комплекс вилл нуворишей, или же хайтечный жилой массив. Нет, этот поселок, даже район, где основную массу жителей составляют самые обычные, отнюдь не богатые люди.

Отличный шанс для политического лузера: десятки тысяч небогатых жителей, прекрасный стадион на 30 тысяч мест, близость к городу и тем паче, масса протестного электората. По логике, Али Керимли просто обязан был воспользоваться предоставленным шансом и собрать активную часть социально протестного электората, тем самым собрать дивиденды от спонтанного протеста. Ведь десятки тысяч людей просто пришли бы посмотреть на митинг - вот вам и статистика, количество, массы, то есть все то, к чему так неровно дышит Али Керимли.

Воистину, каким же надо быть недальновидным, неряшливым и неумелым политиком, чтобы не превратить стадион в Локбатане в мощнейший трамплин к следующим акциям протеста, на которые бы стекались десятки и сотни тысяч, ведь во все времена, во всех странах бесплатные политические шоу привлекали и поныне тянуть к себе магнитов простой люд. Обыватель обожает такие тусовки - как же, и себя показал, и на других посмотрел, и показал кузькину мать чиновникам. Одним словом, лепота для протестного электората.

Но нет, Али Керимли опять и снова доказал, что он не умеет просчитывать варианты развития событий, не может анализировать ситуацию и сделать верные расчеты.

Его желание, точнее, намерение сыграть "назло властям" является настоящей демонстрацией отсутствия тактического мышления и болезненной амбициозности.

В совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, отмечается, что обращение Национального совета в связи с проведением митинга 19 октября с 15 до 17 часов было рассмотрено Исполнительной властью города Баку. В связи с тем, что согласно пункту 2 части 3 статьи 9 Закона Азербайджанской Республики "О свободе собраний", проведение собраний в охранных зонах метрополитена запрещено, Исполнительная власть города предложила провести митинг на учебно-спортивной базе спортивного клуба "Нефтчи", в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.

Однако, несмотря на это, организаторы распространили информацию о том, что в это время они проведут на запрещенной законом территории, то есть перед метрополитеном, несогласованную незаконную акцию.

Напомним, что несмотря на согласование с Исполнительной властью проведения Национальным советом 8 октября пикета с участием 50 человек на территории между административными зданиями Исполнительной власти города Баку и Государственного Экономического университета, их попытка провести шествие привела к нарушению транспортного движения, к справедливому недовольству окружающих и в конце концов к нарушению общественного порядка.

Ясно, что целью Али Керимли было не проведение собрания, а нарушение общественного порядка в запрещенных законом местах массового скопления людей.

Самого А.Керимли, естественно, не было на той акции.

Интересно его объяснение - наглое, циничное, эгоистичное и самодовольное: "Там был всего лишь пикет и маленькое шествие. Где вы видели, что лидер партии участвовал в маленьком пикете своей организации? Тем более, что одним из организаторов акции был я сам".

Кроме того, прекрасно зная, что маргиналы и черносотенная толпа его сторонников в любом случае нарушат закон и пойдут на противостояние с полицией, Али Керимли не желает брать ответственность за прогнозируемые события.

Это в его стиле, ведь мы не забыли, как этот политический лузер после митинга 19 января на стадионе "Мехсул", распинался перед веб-камерой у себя дома: "Там были 20 тысяч человек, самых разных. И что же, я должен нести персональную ответственность за каждого участника митинга после окончания акции, после того, как все начали расходиться? Нет, это нелогично".

То есть, председатель ПНФА всячески отнекивается от любых (!) противоправных действий своей маргинальной толпы и тем самым заранее дает понять, что он, видите ли, будет "не при делах", а все, что произойдет, это, оказывается, всего лишь непредвиденные обстоятельства политической акции.

Хотя в той же Швейцарии, стране, про которую так любят говорить представители местной оппозиционной гопоты, участникам несанкционированных митингов, а также тем, кто нарушает правила проведения разрешенных мероприятий, может быть выписан штраф в 100 тыс. швейцарских франков ($101 тыс.). Кроме того, власти могут менять маршруты уличных маршей при выявлении риска для людей и их имущества, в том числе запрещать демонстрации в центре города. Нарушителям правил могут запретить участвовать в акциях на срок до пяти лет.

В США действует запрет на проведение несанкционированных мероприятий в правительственных кварталах, у административных зданий, около станций метро и т. д. За участие в подобных акциях можно получить наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до одного года. Если протестующий вооружен или имеет предметы, которые могут быть использованы как оружие, срок заключения увеличивается до 10 лет.

В Сингапуре в соответствии с Законом об общественном порядке на проведение собрания требуется разрешение полиции, если оно проводится в общественном месте или если на него приглашены представители общественности. За проведение мероприятий без разрешения властей организаторам грозит штраф до 20 тыс. сингапурских долларов ($14,5 тыс.) и/или 12 месяцев тюрьмы. Участникам несанкционированной акции придется заплатить по 5 тыс. сингапурских долларов ($3,6 тыс.) за нарушение правопорядка и неповиновение сотрудникам правопорядка - по 10 тыс. сингапурских долларов (около $7,2 тыс.) и/или шесть месяцев заключения.

Во Франции несанкционированные собрания, способные нарушить общественный порядок, могут быть разогнаны силами правопорядка, если их участники не отреагировали на требования властей разойтись. Согласно уголовному кодексу Франции, полиция может применить силу без предварительного предупреждения, если насильственные действия направлены против сотрудников правоохранительных органов или если нет других способов восстановить общественный порядок.

В Германии за нарушение запрета и за подстрекательство к проведению несанкционированной акции грозит лишение свободы сроком до года.

По итальянскому Закону об охране общественного порядка участники мероприятий, в проведении которых было отказано, могут подвергнуться заключению.

Али Керимли - истинный политический поц и это, уверяю, совершенно легко доказать. Вот, просто сосчитайте, сколько людей получили сроки, приняв участие в несанкционированных акциях, устроенных этим неоматросом Железняком. Сколько получили административное наказание и попрощались с перспективой хорошей работы? Сотни и сотни молодых, и не очень людей.

А теперь вспомните - скольким он помог деньгами на адвокатскую поддержку, скольким семьям задержанных перевел средства? Результат - ноль в чистом вакууме.

Какой другой самозванный лидер радикальной оппозиционной камарильи или председатель иной мини-партии "ревущей демократии" может похвастаться столь впечатляющими и столь же инфернальными результатами? Вроде нет. Насколько помнится, они как раз наоборот, даже как-то спасали людей в совершенно вопиющих ситуациях.

Так что, конечно, Али Керимли влиятелен. Просто влияние разное бывает.

Как в школе нам говорили:

- Прекрати с ними общаться! Эта компания оказывает на тебя дурное влияние.

Вот тут тот самый случай.

... Настоящая, истинная справедливость демократии и народовластия - это справедливость развития и приумножения. Справедливость движения вперёд - к звездам, сквозь льды, к Победе.

А когда мы увлекаемся "справедливостью деления" и перераспределения, вечно у нас бардак и нестроения.

Так было, но так не будет, потому что страна и народ достаточно настрадались во временя правления троглодитов от политики, не могущих и не захотевших разделить зерна истины от плевел наживы и лжи.

Любой владелец бизнеса может на пальцах объяснить, что, если вы наняли нового генерального директора и он предлагает вам одновременно изменить корпоративную структуру, заменить весь совет директоров и руководителей ключевых подразделений, значит, вы наняли идиота и шизоида.

Несистемная оппозиция и люмпены маргинального А.Керимли предлагают нам такую же бредовую правленческую реформу. Мы не хотим повышать эффективность таким образом и подозреваем, что это угрожает нам катастрофой.

Нам не нужно предлагать выиграть в казино.

Так что просты только железнодорожные шпалы, неуважаемый блогер, он же зиц-председатель ревкома по имени ПНФА.

Может, одумаетесь - не молоды ведь, поумнеть пора.

Или нет - деньги слаще, а жажда власти, хотенье порулить сильнее?

Ну, тогда покойтесь с миром...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az