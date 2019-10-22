На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждался вопрос об утверждении соглашения "Об обмене и охране секретной информации между правительством Азербайджана и правительством Польши", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе обсуждений депутаты отметили, что документ внесет вклад в развитие связей между двумя странами.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.