https://news.day.az/politics/1168095.html Азербайджан и Польша утвердили новое соглашение
Азербайджан и Польша утвердили новое соглашение
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждался вопрос об утверждении соглашения "Об обмене и охране секретной информации между правительством Азербайджана и правительством Польши", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе обсуждений депутаты отметили, что документ внесет вклад в развитие связей между двумя странами.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре