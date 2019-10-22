22 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

"Глубоко опечален известием о случившейся в Красноярском крае трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании главы государства.