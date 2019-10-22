https://news.day.az/politics/1168151.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
22 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
"Глубоко опечален известием о случившейся в Красноярском крае трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании главы государства.
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