Октябрь 2019 года войдет в историю современного Азербайджана как важнейший этап, предопределяющий будущее страны на долгосрочную перспективу.

В 2020-м году Азербайджан, следуя логике и философии стратегических реформ, инициированных и осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым, может выйти на качественно новый уровень развития, с акцентом на модернизацию системы государственного управления, формирование современных механизмов генерирования кадрового потенциала страны, построение новой экономической модели с прозрачным каркасом и социальным приоритетом, с задействованием механизмов общественного контроля.

Это те перспективы, работа над приближением которых шла в трудном накопительном процессе, в непростых условиях тактического противостояния с оппонентами реформ.

Насколько сложен процесс реализации внутренних реформ в период смены поколений элит и ценностных ориентиров, и какова цена внешних достижений в мире высокой конкуренции, позволяет понять правильное осмысление сути происходящих процессов.

Мы понимаем, какие попытки осуществляются на международном уровне оппонентами Азербайджана, учитывая растущую роль и авторитет страны в мировых и региональных процессах.

Мы также должны понимать и непростую внутреннюю составляющую политических процессов, соотношение сил и интересов, которые могут оказывать влияние на ход реформ в Азербайджане.

В частности, апеллируя к последним событиям, возникает вопрос: почему сразу после важнейших для страны дипломатических достижений Президента на международном уровне, включая блестящие выступления Президента на Валдайском форуме, на саммитах СНГ и ССТГ, и активизации им судьбоносных внутренних реформ, в столице вдруг инициируется митинг реанимированной оппозиции, странный по своей организационной модели и провокационному сценарию.

И к чему призывали инициаторы акции азербайджанское общество? Внятных политических тезисов представлено не было, но просматривалась попытка расколоть общество, вызвать на противодействие тем реформам, которые по своей сути призваны работать во благо страны и общества в целом.

Если речь идет о социальных требованиях, то разве не на это направлены усилия главы государства, чтобы сломать устаревшие механизмы и запустить новые процессы, нацеленные на качественное улучшение жизни граждан.

Достаточно проанализировать лишь несколько ключевых тезисов Президента, озвученных им в течение октября:

"Мы хотим видеть Азербайджан современной, стремительно развивающейся страной, где прозрачность находится на первом месте, и добьемся этого. Никто не сможет помешать нам в этом деле".

"Ведется и будет вестись очень серьезная борьба с коррупцией и взяточничеством. Люди, причастные к таким делам, привлекаются к ответственности, отстраняются от должности. То есть, идет процесс полного оздоровления".

"Каждый должен понять, что в Азербайджане все должно делаться в рамках закона. Никакого беззакония допущено не будет, и пусть каждый сделает выводы".

"Очень серьезные реформы проводятся и в социальной сфере. В свое время и в этой сфере были большие нарушения, несправедливость. Сегодня все это устраняется, и данная система также будет служить гражданам абсолютно справедливо".

"Против реформ выступают и некоторые представители правительства. Эти реформы задевают их личные интересы".

"Они (эти чиновники) любыми средствами пытаются нам помешать, очерняют кадры, мыслящих новаторски, в том числе посредством СМИ. Пресса превратилась в своеобразную площадку борьбы. Это возмутительно".

"Если кто-то считает, что мы смиримся с этим - ошибается. Альтернативы реформам нет. Кто будет придерживаться этого пути - будет работать. Но, кто против этого, и исподтишка пытается помешать нашей работе, с такими людьми нам не по пути".

"Жизнь не стоит на месте, ставятся новые задачи, возникают новые вызовы. Надо уступить дорогу молодому поколению".

В каждой фразе - глубокий смысл и не менее важный контекст.

Главное - общество поддерживает Президента, поскольку его действия связаны единой стратегической линией решения проблем и задач в пользу государства и общества, как на внутреннем, так и на внешнем уровне.

Уровень общественной поддержки реформам Президента, сегодня, как никогда, определяет будущее Азербайджана.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az