Член Общественной палаты союзного государства Россия и Беларусь, заместитель председателя Совета ассамблеи народов Чувашии, доктор культурологии, профессор Чувашского государственного университета имени Ульянова, режиссер, сценарист, заслуженный работник культуры Чувашии, кавалер ордена "За моральное единство" Объединения мусульман России Владимир Александрович Васильев направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Многоуважаемый господин Президент. Хотел бы высказать слова искренней благодарности за возможность посетить Азербайджанскую Республику во время работы XXXII съезда Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов (ЕАПОУ), который прошел в главном университете Азербайджана - Бакинском государственном университете с 18 по 20 сентября 2019 года.

Ректорат университета организовал историческое событие с подлинным азербайджанским гостеприимством, что позволило глубже, шире и ярче увидеть и познать историю и культуру древнего азербайджанского народа.

Во время визита мы лучше и полнее поняли, что Азербайджан это не только Страна огней, но и страна людей с пламенным сердцем, страна тружеников, страна интеллигентов, страна творчества, страна молодости! Яркий пример тому великий сын азербайджанского народа, общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, который был в Чувашии и с сердечной теплотой отозвался о нашем народе. Его решением в Чебоксарах поставлен памятник Низами. А сквер Низами стал украшением нашего города. Выражением искреннего уважения чувашского народа к выдающемуся политику современности стало присуждение Гейдару Алиеву Всечувашской национальной премии.

Бакинскому университету, в память о его славном выпускнике, оставил в дар сканы газет Чувашии с материалами пребывания в Чувашии Члена Политбюро ЦК КПСС, Первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Гейдара Алирза оглу Алиева. Пусть юное поколение Азербайджана глубже познает величие Лидера нации! Пусть юное поколение Азербайджана не будет находиться в сомнении с кого делать свою жизнь!

Горжусь я и тем, что имел честь встретиться с ним лично во время его официального визита в Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова. В следующем году буду снимать документальный телевизионный фильм о предках чувашского народа - огурах (болгарах) и суварах, находившихся в I-IV веках на территории Билясуварского района. Хотелось бы, чтобы фильм стал еще одним ярким символом дружбы между чувашским и азербайджанским народами, Россией и Азербайджаном с древних времен до нашего времени.

Гейдар Алиев во время своего пребывания в Чебоксарах в мемориальном парке "Победа" посадил голубую ель, которая сегодня является живой памятью о нем. После своего визита в Азербайджан прихожу к этой ели и говорю: "Здравствуйте, многоуважаемый Гейдар Алирза оглу! Под руководством Вашего сына Ильхама Алиева - мудрого политика и государственного деятеля Азербайджан уверенно идет по Вашему пути - пути процветания". Здравствуй, устремленный в будущее, прекрасный Азербайджан!", - говорится в письме Владимира Васильева.