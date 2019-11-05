31 октября Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в школе-интернате номер 10 санаторного типа в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

В Азербайджане заботу о детях и молодежи определили в качестве одного из приоритетов социальной политики: государство улучшает их жилищные условия, заботится о будущем образовании и трудоустройстве воспитанников интернатов.

Под руководством Президента Ильхама Алиева проводится большая работа, цель которой - воспитать детей достойными гражданами, которые внесут свой вклад в развитие Азербайджана.

Отметим, что школа-интернат санаторного типа номер 10 функционирует с 1961 года. По словам директора учреждения Муневвер Ашрафовой, в последний раз капитальный ремонт в здании был проведен в 2005 году. Учитывая это, в 2018 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева в здании начались работы по капитальному ремонту и строительству. После ремонта интернат преобразился: в учебном корпусе функционируют оснащенные современным оборудованием физическая, химическая, биологическая лаборатории, 2 кабинета по информатике, 2 технологических кабинета и классные комнаты. Новый актовый зал на 320 человек, спортивный зал и столовая на 320 мест также оснащены соответствующим оборудованием.

"Сейчас в этой школе созданы прекрасные условия для детей. Классы оснащены новым оборудованием, есть отдельные кабинеты физики, химии, лаборатории и др. Мы уже можем сказать, что у нас есть школа-интернат, которая отвечает современным стандартам", - сказала Ашрафова.

По словам директора, учебой и воспитанием в школе-интернате занимается педагогический состав из 97 преподавателей, в настоящее время здесь обучаются 746 учеников в две смены в азербайджанском и русском секторах.

"Нас очень обрадовало участие в открытии школы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Здесь обучаются дети, которым диагностирован ревматизм, а также дети из малообеспеченных детей. Все они очень довольны новыми условиями. От своего имени и от имени наших воспитанников выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за это внимание и заботу, проявляемую к детям", - отметила она.

Педагог азербайджанского языка и литературы школы-интерната Малахат Исмайлова от имени коллектива также выразила благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. "Во время открытия школы мы испытали большое чувство гордости. Вокруг школы все утопает в цветах. Мы и представить не могли, что когда-то с чувством радости и гордости переступим порог такой прекрасной школы", - добавила она.

По словам Исмайловой, обновление школы вдохновило педагогический состав, побудило работать с еще большей ответственностью. "Мы гордимся нашим государством и обещаем, что с еще большим энтузиазмом и желанием будем воспитывать учащихся нашей школы во имя Родины и нашего будущего", - отметила Исмайлова.

Азада Шахкеремова, двое внуков которой учатся в школе-интернате, выразила удовлетворение созданными условиями. "Школа отремонтирована на высоком уровне, здесь созданы все условия. Спортивный зал, столовая, классы - везде все прекрасно. Желаю Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой здоровья, да будет доволен ей Всевышний", - сказала она.

Учительница начальных классов школы-интерната Айнура Наджафова добавила, что новое здание школы буквально преобразилось. "Расширен спортзал школы, классные комнаты стали красивее. За создание столь прекрасных условий выражаем глубокую признательность Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Замечательные условия, которые созданы в школе, повысят чувство ответственности учителей, укрепят их в стремлении воспитывать учащихся достойными гражданами", - отметила преподавательница.

По словам педагога начального образования Гюнай Магеррамовой, условия, созданные в школе, произвели впечатление не только на учеников, но и работающих здесь учителей. "Снабженные новым оборудованием классные комнаты выглядят еще лучше, школа окружена зеленью. Все это радует и вдохновляет не только учеников, но и нас - учителей. Будем стараться в ответ на эти прекрасные условия, еще качественнее преподавать, делать занятия более эффективными для учеников", - сказала Магеррамова.

Пятеро внуков жительницы Баку Хырдаханым Гулиевой уже стали выпускниками этого интерната, а еще двое продолжают учебу здесь. "Я очень благодарна нашему государству, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что создали такие прекрасные условия для моих внуков и в целом для всех наших детей", - отметила Гулиева.