Блогер Мехман Гусейнов разместил публикацию на своей странице в Facebook, связанную с состоянием здоровья Огтая Гюльалыева.

Напомним, что 29 октября около 17:20 таксист Кянан Абдуллаев, управляя автомобилем "Hyundai Accent", на пересечении улиц 28 Мая и А.Пушкина в Насиминском районе наехал на правозащитника Огтая Гюльалыева. В результате последний получил тяжелые травмы, произошло кровоизлияние в мозг, и его жизнь оказалась под угрозой.

Мехман Гусейнов признает, что новость о том, что Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение оппозиционера, вызвала у него растерянность.

"Что происходит?" - задается он вопросом, обращаясь, по всей видимости, к оппозиции. Оказывается всю неделю, что Гюльалыев находится в тяжелом состоянии, никто из тех, кто пользовался его услугами как правозащитника, не постарались ничего сделать для сбора средств на его лечение. Гусейнов растерян и возмущен такой ситуацией, тем, что соратники и друзья ничего не сделали для Гюльалыева. И все закончилось тем, что руку помощи протянул Фонд Гейдара Алиева, то есть власти, против которых оппозиция ведет "борьбу".

Отметим, что накануне супруга правозащитника Фируза Гюльалыева сообщила Trend, что по поручению Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева будет заниматься решением вопросов, связанных с лечением ее мужа.

Фируза Гюльалыева сказала, что, учитывая обращение семьи, Фонд пригласил врачей из Турции для лечения Гюльалыева. 30 октября ему была сделана операция в "City Hospital", и в настоящее время его лечение продолжается в Республиканской больнице нейрохирургии.

Растерянность Мехмана Гусейнова вполне понятна. Из сложившейся ситуации напрашиваются два вывода. Первый - разговоры о "братстве" оппозиции - это просто пустые слова. Второй - власти Азербайджана не делают никаких различий между гражданами своей страны, независимо от их политических взглядов. Оба этих вывода ввергли блогера в уныние. Молодой человек, видимо, все еще находится под влиянием "оппозиционного романтизма", а судьба Огтая Гюльалыева заставила его соприкоснуться с реальностью, которая его потрясла, что и вылилось в пост в соцсетях.

Фонда Гейдара Алиева же, как всегда, оказался на высоте, доказав, что в Азербайджане человеческая жизнь ценится в независимости от того, оппозиционеру или неполитизированному гражданину она принадлежит.

Султан Керим