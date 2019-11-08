Высказывания министра иностранных дел Армении З.Мнацаканяна не вписываются в рамки здравого смысла и лишены элементарной логики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева, отвечая на вопросы представителей СМИ относительно заявлений армянского министра З. Мнацаканяна по поводу армяно-азербайджанского конфликта, озвученных им в Шведском институте международных отношений.

"По сути армянский министр не сказал ничего нового. Все те же претенциозные попытки должностного лица государства, признанного на международном уровне оккупантом, представить Азербайджан как сторону, которая якобы оккупировала территории в пределах своих же международно признанных границ. Страна, которая незаконно оккупировала территории другой страны, подвергла этнической чистке исторически проживавших там азербайджанцев, заявляет, что "150 000 армян, проживающих в этих районах, имеют проблемы с безопасностью"!

Акцентируя внимание на том факте, что мол эти армяне имеют свои семьи, дома, армянский министр позабыл упомянуть о том, что именно в результате агрессивной политики его собственной страны, более одного миллиона азербайджанцев были лишены своих домов, их семьи были разрушены, а сами они превратились в беженцев и вынужденных переселенцев.

Вводя в заблуждение собственный народ подобными абсурдными заявлениями, армянские власти не предпринимают реальных шагов в направлении разрешения конфликта. Мнацаканян наконец должен понять, что не бывает, как он сам говорит, "правды для нас или для вас". Существует лишь одна правда, одна истина, и она известна мировому сообществу", - заявила Абдуллаева.

Пресс-секретарь отметила, что власти Армении, фальсифицируя реальные факты об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, всячески пытаются ввести мировое сообщество в заблуждение.