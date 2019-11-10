За последние 18 лет Азербайджанская Республика и США установили тесное сотрудничество в сферах безопасности, оборонных технологий и пограничных служб.

Об этом сказал в беседе с Day.Az американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя недавнюю встречу глав оборонных ведомств Азербайджана и США.

Отметим, что в рамках визита в Брюссель министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов по инициативе американской стороны встретился с министром обороны США Марком Эспером. Стороны обсудили двусторонние отношения между странами, а также перспективы развития военных связей в рамках НАТО, в том числе, дальнейшее расширение сотрудничества в военной и военно-технической сферах, в области военного образования и военной медицины, и т. д.

"За последние 18 лет плодотворное военно-техническое сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки значительно расширилось и превысило сто миллионов долларов США. В последующие несколько лет между Баку и Вашингтоном будет налажено еще более тесное сотрудничество в рамках программы Section 333 Authority to Build Capacity, которая предусматривает проведение учений в сферах борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, совершенствование военной разведки. Вашингтон рассматривает Азербайджанскую Республику в качестве стратегического партнера, и, безусловно, сотрудничество между военными приведет к сближению двух стран", - отметил эксперт.

Говоря о том, насколько пресловутая 907-я поправка может затормозить оборонное сотрудничество наших стран, Питер Тейс отметил, что применение 907-й поправки определяется решением Президента Соединенных Штатов. Эксперт сожалеет, что СМИ уделили слишком много ненужного внимания этой поправке как якобы единственному инструменту, определяющему рамки сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами.

"Правда же в том, что правительство США не применяет ее в связи с нынешней стратегической позицией Вашингтона. В последние два десятилетия стратегия национальной обороны США в основном связана с войной против терроризма. Такая поправка в этих условиях была бы полным фиаско, если бы у нас не было тесного прагматического сотрудничества с Баку, с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. География, воздушное пространство и Вооруженные силы Азербайджана крайне необходимы в войне с терроризмом, которую ведет Белый Дом. Географическое положение Азербайджана является исключительно ценным стратегическим активом в антитеррористической войне. Азербайджанские военнослужащие участвовали в операциях по поддержанию мира в ряде проблемных точек, включая Афганистан, Балканы и Африканский континент. Подготовка и профессионализм азербайджанского контингента и руководства минобороны находятся на высоте, что помогает поднять оборонное сотрудничество с Соединенными Штатами на еще более высокий уровень", - сказал американский эксперт.

Лейла Таривердиева