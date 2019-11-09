Сегодня в связи с Днем Государственного флага в воинских частях Вооруженных Сил Азербайджана для родителей и родственников солдат проводятся Дни открытых дверей, а в учебных частях и подразделениях - церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.