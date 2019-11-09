https://news.day.az/politics/1174077.html В воинских частях Азербайджана проходят церемонии принятия военной присяги
В воинских частях Азербайджана проходят церемонии принятия военной присяги
Сегодня в связи с Днем Государственного флага в воинских частях Вооруженных Сил Азербайджана для родителей и родственников солдат проводятся Дни открытых дверей, а в учебных частях и подразделениях - церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
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