Власти Армении продолжают сеять мифы о том, что государственная политика страны направлена на поддержку мира и безопасности, хотя на самом деле мы наблюдаем совершенно обратную картину, заявил Trend известный узбекский писатель, публицист и общественный деятель Шухрат Барлас, комментируя недавнее открытие выставки в Национальной картинной галерее, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Ереване, передает Day.Az.

По мнению публициста, подобными действиями власти Армении пытаются пускать пыль в глаза мирового сообщества, с тем чтобы вводить в заблуждение весь мир.

"Доказательством лживой политики, проводимой правительством Армении, является простой пример. Памятник одиозному нацисту Нжде, установленный в центре Еревана, до сих пор не демонтирован, несмотря на все имеющиеся факты и документы, подтверждающие личность известного армянского террориста. Причем именно Армения открыто игнорирует международные документы, имеющие непосредственное отношение к подобным фактам. Недавняя резолюция, которая была принята Генассамблеей ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", является тому наглядным подтверждением. Между тем, это очень важный документ, который может быть использован в качестве инструмента против роста пропаганды фашизма на уровне государственной политики в Армении. Принятие подобных резолюций крайне необходимо, на фоне роста опасной тенденции пропаганды и героизации фашизма и процессы, текущие в Армении, - наглядное тому подтверждение", - сказал Барлас.

Узбекский публицист отметил, что установка памятников приспешникам фашизма в Ереване ставит под сомнение имидж этой страны.

"Как можно объяснить то, что в Армении фашистский палач Тер-Арутюнян возведен в ранг героя? Чем можно аргументировать то, что его именем в Армении названы площади, улицы и несколько лет назад был возведен памятник в центре армянской столицы? И это тот человек, который выдвинул лозунг "Кто умирает за Германию, умирает за Армению". "Так стоит ли верить в искренность армянских властей, которые пытаются пускать пыль в глаза всего мирового сообщества, устраивая крупные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне?!", - продолжил известный узбекский публицист.

По мнению Шухрата Барласа, в нынешних реалиях есть острая необходимость в том, чтобы на пространстве СНГ все страны приложили усилия к тому, чтобы внимание всего мирового сообщества было привлечено к правде о Великой отечественной войне.

"То, что правительство Армении игнорирует международные резолюции, осуждающие фашизм, и продолжает поддерживать приспешников нацизма, увековечивая память террористов не должно оставаться вне внимания всего мирового сообщества. Данная политика властей Армении направлена на дестабилизацию безопасности и стабильности не только в регионе, но и во всем мире", - заявил узбекский писатель.

По оценкам публициста, если сравнить историю фашизма, его идеологию, с политикой, проводимой армянскими властями, то между ними можно найти много общего.

"Дело в том, что политика армянских властей прежних и нынешних всегда была направлена против человечества, человечности и идей гуманизма, что совпадает с идеологией фашизма. Поэтому совершенно очевидно, что памятник в Ереване преступнику и фашисту, сражавшемуся за гитлеровскую Германию, абсолютно не смущает власти, напротив они пытаются всячески оправдать этот факт, возвести его личность в ранг национального героя. Между тем, правительству этой страны впору задуматься над тем, что подобной идеологией они ведут Армению к полнейшему политическому и экономическому краху и окончательной потере государственности", - резюмировал узбекский публицист.

Отметим, что Гарегин Нжде известен как основатель теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении. В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. Он является одним из авторов идеи о "Великой Армении". Нжде был арестован, закончив свои дни во Владимирской тюрьме. Фашистскому палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров, и новая власть Армении, вопреки международной критике, не демонтировала его.