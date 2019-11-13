https://news.day.az/politics/1175095.html Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил
Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил
Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил. Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Гусейнбала Мираламов, передает Day.Az.
Он отметил, что называющие себя оппозицией радикалы, которые 12 ноября пытались незаконно провести акцию в Баку, продемонстрировали поведение, направленное на нарушение стабильности и правопорядка, хотели спровоцировать гражданское противостояние, но они не добьются желаемого.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре