Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил. Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Гусейнбала Мираламов, передает Day.Az.

Он отметил, что называющие себя оппозицией радикалы, которые 12 ноября пытались незаконно провести акцию в Баку, продемонстрировали поведение, направленное на нарушение стабильности и правопорядка, хотели спровоцировать гражданское противостояние, но они не добьются желаемого.

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