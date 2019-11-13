13 ноября по случаю 30-летия Международного Паралимпийского комитета в Баку, в Театре юного зрителя прошло международное гала-представление под названием "Непобедимые".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, представители Международного Паралимпийского комитета и спортивной общественности нашей страны.

На своеобразном мероприятии, организованном Фондом Гейдара Алиева и Национальным Паралимпийским комитетом Азербайджана, истории судеб людей с физическими ограничениями представлены посредством театра теней, ультрафиолетового шоу и пантомимы. На мероприятии зрители услышали истории жизни из уст самих людей, добившихся успеха, несмотря на физические недостатки.

Первыми гостями "Непобедимых" являются почетный рыцарь-бакалавр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, второй президент Международного Паралимпийского комитета, сэр Филип Крэйвен и почетный вице-президент Паралимпийской ассоциации Великобритании Энтони Сейнсбури, которые не пали духом из-за физических недостатков, преодолев преграды, достигли больших успехов как в спорте, так и в общественной жизни, стали всемирно известными личностями.

Сэр Филип Крэйвен в 16 лет в результате несчастного случая, произошедшего во время занятий альпинизмом, повредил позвоночник. С тех пор он вынужден пользоваться инвалидной коляской. Однако этот несчастный случай и возникшие после него физические ограничения не смогли сломить волю Филипа. Он не только не отошел от спорта, а, наоборот, внес важный вклад в развитие инвалидного спорта и паралимпийского движения во всем мире. Аналогичные слова можно сказать и о его коллеге и друге азербайджанского спорта Энтони Сейнсбури.

Двукратный Паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, имя которого хорошо известно каждому гражданину Азербайджана, также является одним из главных гостей мероприятия. Его большие успехи в жизни, которых он достиг, несмотря на потерю зрения в результате попадания вражеской пули во время прохождения воинской службы, представлены в художественной инсценировке с участием самого Ильхама Закиева.

Один из всемирно известных дзюдоистов - Паралимпийский чемпион Олег Крецул разделил одну сцену с Ильхамом Закиевым. Участие Олега Крецула в этом мероприятии неслучайно. Спортивная карьера Олега Крецула, потерявшего зрение после автокатастрофы, делится на две части. До автокатастрофы, произошедшей в 1997 году, Олег, занимавшийся дзюдо, добился серьезных успехов на международной арене. Авария и потеря зрения не смогли сломить его и на этот раз Олег Крецул добился успехов в парадзюдо и возвысился до звания Паралимпийского чемпиона.

Другим интересным гостем мероприятия стала посол доброй воли ООН среди женщин в Пакистане Муниба Мазари. Муниба, известная в Пакистане как "железная леди", в результате аварии была вынуждена пользоваться инвалидной коляской. Преодолев физические ограничения и другие стигмы, Муниба Мазари стала одной из влиятельных женщин мира. Она входит в список 100 сильнейших женщин мира по версии ВВС, а также в список 30 влиятельных людей мира моложе 30 лет журнала "Forbes".