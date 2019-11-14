Азербайджан превратился в очень надежную и важную транзитную страну.

Об этом, как передает Day.Az, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова.

Президент отметил, что в последние годы в железнодорожную инфраструктуру вкладываются крупные инвестиции.

"За счет данных инвестиций эта инфраструктура получила значительное развитие. Неслучайно, в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан находится на 34-м месте в мировом масштабе по уровню и качеству железных дорог. Это - достаточно высокий показатель, отражение проделанной в последние годы работы. Должен также добавить, что по уровню транспортной инфраструктуры мы занимаем 31-е место в мире. То есть, вся транспортная инфраструктура в Азербайджане обновляется, модернизируется. В минувшем году был сдан в эксплуатацию новый торговый порт, в 2017 году - историческая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, модернизируются внутренние железные дороги. Словом, наше высокое место в Давосском отчете отражает реальность. Однако параллельно нам необходимо в дальнейшем уделять больше внимания этой сфере, так как успешное развитие нашей страны зависит в том числе от транспортной инфраструктуры", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня Азербайджан оказывает свои услуги как надежная транзитная страна.

"Согласно общему мнению, - это отражено и в отчетах международных организаций, - Азербайджан превратился в очень надежную и важную транзитную страну. Я неоднократно говорил о том, что каждая страна для развития своего транспортного потенциала, в первую очередь, должна поддерживать добрые отношения с соседними странами, сегодня - это реальность. Только за последние несколько месяцев я встретился с руководителями четырех соседних стран - Президентом России, Президентом Турции, Президентом Ирана и премьер-министром Грузии. В ходе этих встреч было уделено достаточно времени также нашему сотрудничеству в транспортной сфере. Словом, в дальнейшем наш транзитный потенциал еще больше будет служить развитию ненефтяного сектора. Роль транспортного сектора в увеличении доли ненефтяного сектора в валовом внутреннем продукте повышается и сегодня. В настоящее время мы шире используем возможности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в минувшем году было транспортировано около 300 тысяч тонн грузов. Главное, мы уже не довольствуемся грузами, поступающими лишь из азиатских стран, активно сотрудничаем и на европейском пространстве, использование некоторыми европейскими странами этой дороги стало уже реальностью. Мы уже приступили к приему контейнерных поездов из Китая. Функционирует коридор Китай-Казахстан-Азербайджан-Европа. Кроме того, в последнее время перевозятся грузы в направлении Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Европа. Нам удалось соединить железную дорогу Ляпис-Лазули с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Это создает большие возможности. В ходе моих встреч с президентами республик Средней Азии был проведен достаточно широкий обмен мнениями о железнодорожных перевозках. В настоящее время мы обсуждаем возможности использования Узбекистаном и Таджикистаном нашего коридора, уверен, что в этом направлении также будут достигнуты успехи", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, некогда начатая по инициативе Азербайджана и реализованная при нашей крупной финансовой поддержке, представляет очень важное значение.

"Я и прежде, когда мы закладывали фундамент железной дороги, говорил, что данный проект перекраивает транспортную карту мира, что он превратит Азербайджан, не имеющий выхода к открытому морю, в международный транспортный центр. Одновременно, мы уделяли большое внимание транспортному коридору Север-Юг. На территории Азербайджана все работы завершились. В том числе уже 2 года как окончилось строительство железной дороги, ведущей до границы с Ираном. В том числе построен железнодорожной мост. В настоящее время коридор Север-Юг функционирует. В 2018 году объем грузов, перевезенных по этому коридору, вырос в 8 раз, а за 9 месяцев нынешнего года - еще на 70 процентов. То есть, есть большой потенциал, одновременно функционирует транспортный коридор Север-Запад. Грузы, идущие из России, а также Ирана, перевозятся в западном направлении через территорию Азербайджана. Участниками транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад являются многие страны. Но Азербайджан - единственная среди них страна, участвующая в обоих проектах и внесшая ценный вклад в их реализацию. Это принесет нам в дальнейшем как политические, так и экономические дивиденды, уже приносит. Сотрудничество в области железнодорожного транспорта еще больше сближает страны, укрепляет безопасность, развивает ситуацию в регионе в более позитивном направлении и приносит каждой стране большие экономические дивиденды", - сказал глава государства.