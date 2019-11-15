Делегация Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в рамках визита в США была принята директором Музея толерантности Лос-Анджелеса Либ Гефт. Об этом в пятницу сказал Trend председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, передает Day.Az.

"Без сомнений, после устранения армянской оккупации в Карабахе вновь будет восстановлена толерантная среда", - сказал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.