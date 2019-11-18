Начался визит в Турцию руководства азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Об этом сказал председатель общины Турал Гянджалиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, после успешного и плодотворного визита в Лос-Анджелес члены азербайджанской общины отправились в Анкару: "Совместно с председателем Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым мы провели первую встречу в одном из известных "мозговых" турецких центров. Впереди интересные встречи и мероприятия. Мы будем продолжать распространять карабахские реалии".