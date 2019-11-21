21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в город Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил возведенный в центре города памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава исполнительной власти города Закир Фараджев проинформировал о проведенной в Сумгайыте работе.

Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения.