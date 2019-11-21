https://news.day.az/politics/1177875.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в город Сумгайыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил возведенный в центре города памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.
Глава исполнительной власти города Закир Фараджев проинформировал о проведенной в Сумгайыте работе.
Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения.
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