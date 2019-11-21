https://news.day.az/politics/1177902.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новопостроенной части комплекса Сумгайытского бульвара
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новопостроенной части комплекса Сумгайытского бульвара
21 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новопостроенной части комплекса Сумгайытского бульвара.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре