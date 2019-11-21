https://news.day.az/politics/1178013.html Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания сотрудникам министерства юстиции
Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания сотрудникам министерства юстиции
21 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам министерства юстиции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, главе Службы пробации министерства юстиции Азербайджана Акшину Вагиф оглу Зиядову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции 3-го класса, заместителю главы Пенитенциарной службы министерства юстиции Орхану Азиз оглу Гасымову - высшее специальное звание генерал-майора юстиции.
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