Сегодня в Москве стартовал X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум, организованный министерством экономического развития РФ и министерством экономики АР. В форуме участвуют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов АР, представители бизнеса обеих стран.

На полях Форума Вестник Кавказа побеседовал с председателем комитета Милли Меджлиса (парламента) по правовым вопросам и государственному строительству Али Гусейнли о состоянии российско-азербайджанских отношений, передает Day.Az.

- Как вы оцениваете современный уровень контактов России и Азербайджана?

- У Азербайджана и России сложились образцовые политические отношения, которые дают очень хорошую возможность развивать экономику между нашими странами. Особенно последние годы можно характеризовать как время серьезного развития азербайджано-российского сотрудничества. Курс на укрепление связей России и Азербайджана был заложен в свое время Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, а сейчас он активно продвигается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Российского государства Владимиром Путиным.

Мы рады тому, что более 100 тыс. русских проживает в Азербайджане, у нас самая большая русскоязычная диаспора на Кавказе. В России, в свою очередь, есть большая азербайджанская диаспора, и это законопослушные российские граждане. Все это априори говорит о том, что мы должны иметь очень глубокие дружественные отношения. Естественно, без развития экономики это невозможно, а с ростом экономических контактов получают должное развитие и гуманитарные связи.

- Каковы ваши ожидания от X Российско-Азербайджанского межрегионального форума?

- Сегодня и завтра здесь будет обсуждаться множество очень важных вопросов. Во-первых, это улучшение инвестиционного климата и в России, и в Азербайджане в связи с тем, что наши страны отличаются от других гарантированной общественно-политической стабильностью. Один из секторов посвящен туристической отрасли, так как в последние годы очень бурно развивается туризм и в Азербайджане, и в России. Еще одна тема - укрепление гуманитарных связей, благодаря которому практически ежемесячно можно увидеть российских деятелей культуры и искусства в Азербайджане и наоборот.

В целом, Форум имеет огромнейшее значение. Я думаю, что и российская общественность, и азербайджанская общественность это понимают. Уверен, что и правительство, и парламентарии, и гражданское общество будут развивать и ценить эти контакты России и Азербайджана.

- Каковы на сегодняшний день связи между регионами России и Азербайджана?

- У Азербайджана сложились особенные отношения с целым рядом российских регионов - со Ставропольским краем, Волгоградской и Астраханской областями, Республикой Дагестан, Санкт-Петербургом. Мы высоко ценим связи с ними. Считаю, что и другие регионы должны активизироваться, потому что практически во всех регионах России присутствует азербайджанская диаспора. Хорошие примеры сотрудничества с вышеназванными субъектами РФ дадут импульс для роста взаимодействия других российских регионов с Азербайджаном.

- Как вы оцениваете, в свою очередь, связи между народами России и Азербайджана?

- Можно привести очень много примеров уважения между нашими народами. Мы высоко ценим, что, благодаря голосованию россиян, аэропорт Сургута носит имя Фармана Салманова. Такие события очень важны. Еще я хотел бы упомянуть фестиваль "ЖАРА". Наверное, и азербайджанская, и российская общественность согласятся с тем, что фестиваль "ЖАРА" дал очень сильный импульс развитию наших культурных отношений. Современная азербайджанская молодежь начала узнавать и любить российскую эстраду, а россияне познакомились с современной азербайджанской эстрадой.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы высоко ценим деятельность российских журналистов - за последнее время было снято несколько очень интересных фильмов об Азербайджане, и мы рекомендовали нашему телевидению снять фильмы о российской жизни и успехах азербайджанцев в России. Медийное общение дает очень хороший эффект. Я благодарю всех журналистов, которые сделали огромный вклад в наши отношения, и желаю чтобы работа продолжалась в том же нарастающем темпе.