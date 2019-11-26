Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву приняли в Москве на самом высоком уровне. Об этом свидетельствует и ее встреча с российским премьером Дмитрием Медведевым, и прием Президентом Владимиром Путиным.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский политический аналитик, историк и правовед Олег Кузнецов.

"На обеих встречах Первый вице-президент Азербайджана выглядела безупречно: прекрасный русский язык, безупречно подобранные наряды, манера поведения истинной леди - все это бросалось в глаза и только подчеркивало высокий международный авторитет Азербайджана. Мехрибан Алиева в очередной раз с успехом доказала, что мировые масс-медиа не зря включают ее в первую пятерку наиболее интеллектуальных и красивых женщин-политиков мирового уровня. Уверен, что как политик в рамках своего первого визита в Москву она произвела на всех огромное впечатление. Рабочая поездка Мехрибан Алиевой в Москву явно произвела в России эффект разорвавшейся бомбы", - отметил Кузнецов.

Для Баку и Москвы, по его мнению, этот визит имел принципиальное значение, чтобы вывести двусторонние отношения на качественно более высокий уровень. По сути, он стал яркой внешнеполитической демонстрацией самых тесных контактов России и Азербайджана в гуманитарной сфере. Следовательно, помимо его официальной части была еще и неофициальная часть, например, связанная с обсуждением технических вопросов открытия в Баку филиалов ведущих российских вузов или деятельности подразделений Россотрудничества на территории Азербайджана.

Российский аналитик также привлек внимание к тому, что на встрече с Мехрибан Алиевой Владимир Путин анонсировал будущую рабочую поездку в Россию Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая должна случиться 20 декабря, и эта очередная встреча президентов должна состояться в Санкт-Петербурге.

"Это заявление Путина буквально переполнено символическим подтекстом: дата визита, т.е. 20 декабря в России - День чекиста, профессиональный праздник главы Российского государства, место встречи - Петербург, т.е. в его родном городе, что изначально означает особую доверительность предстоящих контактов лидеров двух стран. Также не стоит забывать, что в свое время в Ленинграде в Высшей школе КГБ СССР обучение чекистской работе проходил и отец нынешнего Президента Азербайджана Гейдар Алиев. Не исключено, что на декабрьской встрече двух президентов будет обсуждаться политический вопрос, поднятый Президентом Азербайджана на встрече глав государств стран СНГ в Ашгабаде 10-11 октября о государственной политике героизации нацизма в Армении и противодействии ей в России и во всем мире. Более чем уверен, что к этому дню вакханалия армянских националистов, с пеной у рта защищающих памятную табличку Нжде в Армавире, завершится ее тихим демонтажем", - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева