https://news.day.az/politics/1180399.html В Азербайджане начинается предвыборная агитация в связи с муниципальными выборами
В Азербайджане начинается предвыборная агитация в связи с муниципальными выборами
Завтра в Азербайджане начнется предвыборная агитация в связи с назначенными на 23 декабря муниципальными выборами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно Избирательному кодексу, зарегистрированные кандидаты, политические партии, блоки политических партий, доверенные лица, уполномоченные представители начинают предвыборную агитацию за 23 дня до начала голосования и прекращают ее за 24 часа до начала голосования.
Предвыборная агитация начнется 30 ноября, и будет прекращена 22 декабря в 08:00.
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