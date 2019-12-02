В Армении фашистская идеология превращается в государственную и в последнее время мы все чаще сталкиваемся с попытками официального Еревана переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны. Цель понятна - опорочить вклад Красной армии и СССР в победу над гитлеровской Германией, выставить армянских палачей, коллаборационистов, предателей, иуд и нацистов "героями нации".

Совершенно очевидно, что фашизм и нацизм должны были навсегда уйти в прошлое. Но мы видим, что сегодня в Армении подвергаются унижению и преследованию ветераны борьбы с фашизмом, оскверняются могилы и разрушаются памятники тем, кто положил свою жизнь в борьбе с нацизмом. Одновременно происходят героизация нацизма, распространение нацистской символики и возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами.

Но то, что считается политической нормой в Армении, глубоко аморально в России.

И это в очередной раз подтверждает случай в Армавире. В этом российском городе памятная доска, установленная пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), демонтирована.

Об этом заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

"Ситуация с памятной табличкой Нжде в Армавире получила свой логический конец. Это общая победа российских и азербайджанских властей, которые чтят и помнят ВОВ", - сказал Михайлов российскому сайту "Южной службы новостей".

По его словам, мемориальной доске человеку, который сражался против своих же армян, воевавших за СССР, нет места в России.

Напомним, что ранее депутат городской думы Армавира Михаил Виноградов закрасил черной краской памятную табличку Гарегину Нжде. Местные жители также подняли вопрос о том, что монумент надо убрать. Ранее депутат Виноградов неоднократно заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже доски он самостоятельно решит этот вопрос. "Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Гарегин Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?" - заявил Виноградов. В 2017 году несколько неравнодушных жителей Армавира направили коллективное заявление в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры с требованием демонтировать памятную доску Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленную на территории города. По результатам обращения были получены ответы, которые по существу вопроса ничего не решили. Требования заявителей не были удовлетворены.

Этот факт предельно ясно характеризует политику армянских организаций в России: врать, обманывать, изворачиваться, вводить в заблуждение. Эти организации могли бы выполнить законное требование России о демонтаже таблички. Но надеялись, что пронесет, на авось, на пьянство, болтовню и всесилие взяток. В этот раз не проскочило.

Гарегин Нжде бесспорно был сотрудником нацистского режима и участвовал в диверсионно-террористической борьбе против СССР. Установка ему памятника в Армавире связана с общественно-политическим влиянием армянской общины и является выражением ее политической безответственности и высшей степени национализма, когда игнорируется сотрудничество с чудовищным злом.

Бесспорно, у Нжде есть аналоги, которым памятные знаки никто не создает. Казачий Атаман Петр Краснов активно участвовал в борьбе с большевиками, но потом он стал сотрудничать с Гитлером, и в России нет его памятников. Еще более сильный пример - французский маршал Анри Филипп Петен, герой Первой мировой войны, который во время Второй мировой войны пошел на сотрудничество с Гитлером. Франция не ставит ему памятники. Так русский народ, казачество и французский народ проявляют ответственность.

Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на октябрьском саммите СНГ в Ашхабаде осудил героизацию фашизма в Армении. Он заявил, что власти Армении не демонтировали в Ереване памятник последователю нацистов Гарегину Нжде.

"К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.

"К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - заявил Президент Ильхам Алиев.

В нынешней Армении националистические и зоологически-нацистские идеи Нжде начали пользоваться немалым "спросом", а вот не самые правильные страницы его биографии почему-то забылись. Его именем в Ереване названа площадь, а в 2016 году появился и почти шестиметровый памятник Тер-Арутюняну, на открытии которого присутствовал тогдашний президент Серж Саргсян. МИД РФ возмутился: внешнеполитическое ведомство России, комментируя установку этого памятника, заявило: "Непонятно, почему установлен указанный памятник". Также в российском МИДе выразили надежду, что в основе официальной позиции Еревана все же будет лежать резолюция, принятая Генассамблеей ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанными с ними другими формами нетерпимости".

А Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил не только России, но и всей мировой общественности, что славить пособника нацистов недопустимо.

Вот уже более четверти века, как 9 Мая - национальный праздник в Азербайджане, а легионерам-азербайджанцам, воевавшим в составе "Кавказско-магометанского национального легиона" на стороне нацистской Германии, памятники Баку никто не ставит. Слава богу, в России власовцам - тоже. Хотя было время, когда едва до чего-то подобного не докатились.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета заявил: "В Армении фашисту Гарегину Нжде возведен 6-метровый памятник, он должен быть снесен, это неприемлемо. Сказал, что в то время он был арестован и сгнил в тюрьме. Хочу также отметить, что организация, которая произвела арест, называлась "СМЕРШ". Тем, кто не знает, хочу сообщить, что это аббревиатура означает "Смерть шпионам". То есть, он был арестован как шпион, его лишили свободы на 25 лет, фактически приговорили к смерти, и он умер во Владимирской тюрьме. Посмотрите, что ответил премьер-министр Армении? Он сказал, что и Солженицын был в лагере, и диссиденты сидели в тюрьме. То есть, этот человек отождествляет Солженицына и других людей, арестованных за свободу слова и впоследствии реабилитированных, с фашистом Нжде".

Это говорит о том, что власть в Армении может поменяться, но фашистская сущность этой страны не меняется.

Кто был инициатором открытия памятника Нжде в Ереване, теперь планируют открытие памятника в болгарском Плиске. Памятника человеку, который в начале Второй мировой войны стал сотрудничать с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению" и под командованием, которого армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тысяч в основном мирных жителей.

А известный российский профессор, заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Людмила Вячеславовна Козлова непреклонна и категорична в отношении "памяти" Г. Нжде: "Он палач, убийца, нацист и предатель! На его руках кровь тысяч убитых наших дедов и прадедов!"

Попытки героизации армянских нацистов и преступников вызывает крайнюю тревогу, озабоченность и требуют объединения усилий народов всех стран мира по противодействию возрождению нацистской идеологии в соответствии с итогами Международного военного трибунала в Нюрнберге (1945-1946), резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (2017) и международными актами в области защиты прав человека.

... Президент Ильхам Алиев давал шанс руководству Армении. В своем выступлении в Ашхабаде он говорил, что памятник Нжде в Ереване установила прежняя власть. Если нынешняя власть Армении называет себя демократической, то пусть снесет, разрушит этот памятник. Пусть смоет с Армении это пятно. Чтобы они избавились хотя бы от одного пятна.

Но увы, нет, посмотрите до чего дошла их фашистская сущность, что они утверждают, что Гарегин Нжде сражался с турками. То есть, для придания в умах армянской общественности, политической и властные элиты ореола героя любому подледу хватит и того, чтобы палач, маньяк или нацист убивал турков.

Они и детей воспитывают так, в духе ненависти к нам, Турции, мусульманам.

Но то, что считается нормой бытия в Армении, недопустимо в России.

Что и было доказано.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az