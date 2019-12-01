МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с ДТП в России
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с ДТП в России.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, МИД Азербайджана выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров упавшего с моста автобуса в Забайкалье, ведомство также пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.
"Глубоко опечалены вестью о гибели десятков пассажиров рейсового автобуса под Сретенском. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим в результате аварии", - заявила официальный представитель ведомства Лейла Абдуллаева.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 21 пострадал.
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