МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с ДТП в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, МИД Азербайджана выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров упавшего с моста автобуса в Забайкалье, ведомство также пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Глубоко опечалены вестью о гибели десятков пассажиров рейсового автобуса под Сретенском. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим в результате аварии", - заявила официальный представитель ведомства Лейла Абдуллаева.

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 21 пострадал.