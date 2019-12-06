В Азербайджане прошла уникальная в мировом масштабе акция: по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой за один день по всей стране было посажено 650 000 деревьев. Акция приурочена к 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Это масштабное мероприятие - свидетельство не только серьезной заботы государства об экологии и будущем нации, но и прекрасный символ единения граждан страны, принявших участие в посадке деревьев по всему Азербайджану.

Шестое декабря - день, который определенно войдет в историю Азербайджана. Граждане по всей стране откликнулись на инициативу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о посадке в один день 650 000 деревьев.

В акции в рамках поездки в Шамахинском районе также приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Только в Шамахинском районе было высажено до 50 тысяч деревьев - саженцев туи и эльдарской сосны. Они образовали "Насими 650". Наряду с более чем трехстами представителями молодежи и волонтерами из Шамахи, в акции приняли активное участие и члены Общественного объединения IDEA и Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

Масштабы акции по всей стране поражают воображение: она охватила 83 города и района Азербайджана, а всего высажено 37 видов различных деревьев, выращенных в питомниках министерства экологии и природных ресурсов. Была также подготовлена электронная карта территорий посадки деревьев, за саженцами будут ухаживать с применением систем капельного орошения и оросительных каналов.

Одним словом, мероприятие по посадке деревьев охватило всю страну, и оно стало свидетельством того, насколько серьезное внимание уделяет руководство страны вопросам экологии и озеленения. Многие годы в Азербайджане реализуется множество экологических проектов и мероприятий, государство оказывает широкую поддержку подобным инициативам. Но сегодняшняя акция уникальна тем, что она единовренно охватила весь Азербайджан. Кроме того, важно отметить, что дело не ограничивается только посадкой саженцев. Акция, инициированная Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, гораздо более шире: предусмотрен весь комплекс дальнейших мер по уходу за саженцами, создана необходимая инфраструктура. Таким образом, 650 000 саженцев через годы станут основой "зеленого фонда" нашей страны, а благодаря сегодняшней акции получится существенно улучшить экологическую обстановку в Азербайджане.

Но важно отметить и еще один фактор: акция по посадке деревьев по всей стране стала глубоко символичным событием. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, приняв участие в акции, подали всем соотечественникам личный пример заботы о природе нашей страны. Кроме того, на кадрах, распространенных пресс-службой главы государства, мы видим, как граждане тепло приняли Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву. Молодежь обступила их, все хотели пообщаться с руководителями страны, сделать фото на память. Это показывает, насколько искренне граждане поддерживают Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву, насколько крепким является единство власти и народа в нашей стране.

Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке сотен тысяч деревьев объединила граждан нашей страны. А деревья, которые вырастут из посаженных сегодня саженцев, станут не только символом этого единения, но и весомым вкладом в будущее Азербайджана на благо наших потомков.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az