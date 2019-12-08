В МИД Армении разбираются с вопросом: кто дописал министра Мнацаканяна? Дело в том, что в армянском переводе речи министра на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ появились новые фразы, которые он не произносил.

Сразу отметим, что как сама речь, так и дописанные к ней позже предложения, являются стандартной провокационной чепухой, на которой держится карабахская пропаганда Армении. Так что об изменениях в пользу торжества истины речь не идет. Но факт все равно интересен сам по себе.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян объяснила это технической ошибкой в ходе перевода. Но тут ведь не ошибка переводчика, а появление совершенно новых фраз, которых, если верить армянским СМИ, в речи Эдварда Мнацаканяна не было.

Так, в армянском переводе речи появилась следующая ахинея: "Мирному урегулированию конфликта нет альтернативы. Карабах полностью способен защитить себя и свой народ, Армения остается единственным гарантом безопасности Карабаха".

В принципе, произнеси эти слова Мнацаканян в Братиславе, он не был бы оригинален. Его босс, премьер-министр Никол Пашинян уже не раз услаждал слух международной аудитории подобной чушью. Хотя удивляет, что глава МИД Армении "забыл" сказать о том, "мирному урегулированию нет альтернативы". Армянская сторона очень любит эту фразу, повторяет ее как мантру, цель которой, конечно, не просветление и отлет в Нирвану, а создание пропагандистской альтернативы готовности Азербайджана решить вопрос военным путем. В то же время, уже в реале, Мнацаканян заявил, что "мирное урегулирование не может происходить в условиях напряженности и обострения рисков".

Тут два объяснения. Либо в Ереване поняли, что мирному урегулированию альтернатива есть, и она с каждым днем и с каждым глупым заявлением Пашиняна становится все явственнее. Либо Мнацаканян, выступая на СМИД ОБСЕ, решил пошантажировать посредников, указывая, что Армения, дескать, не намерена участвовать в переговорах, пока державы не окажут давления на Азербайджан и не заставят его согласиться с пресловутыми механизмами расследования и изменением формата посредничества. Именно это он сказал в Братиславе, что доказано распространенным армянскими СМИ англоязычным текстом.

Первый вариант армянской стороной может не признаваться, но в стране-оккупанте прекрасно знают, что будет значить для ее территориальных аппетитов новая война. Между тем, сомнительно, что Мнацаканян "забыл" о тезисе про безальтернативность мирных переговоров по этой причине. Скорее всего, фразы были дописаны постфактум потому, что шантажистский душок прозвучавших из уст армянского министра формулировок вызвал вопросы из вне.

Вероятно, Мнацаканян не захотел говорить в Братиславе и об Армении как "единственном гаранте безопасности Карабаха", а также о том, что сепаратистский режим "полностью готов защитить себя". Все-таки Зограб Мнацаканян опытный дипломат и не может не понимать, насколько это токсичная позиция. Поэтому все это появилось только в армянском переводе речи, так сказать, для внутреннего пользования.

Впрочем, мы ничего не утверждаем, а просто предполагаем.

Между тем, в Армении очень обеспокоены ситуацией вокруг карабахского урегулирования. По мнению сопредседателя организации "Адеквад" Константина Тер-Накаляна, "сопоставляя факты можно прийти к выводу, что в переговорном процессе сложилась крайне неблагоприятная для армянской стороны ситуация".

Странное поведение армянского МИД-а только утверждает соплеменников в мысли, что это именно так.

Зульфугар Ибрагимов