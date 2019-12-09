Управление по защите государственных интересов Генпрокуратуры Армении возбудило уголовное дело по факту отчуждения государственного имущества из концессионных активов ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

В результате незаконной сделки было поставлено под угрозу выполнение грузоперевозок стратегического значения, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе изучения материалов установлено, что правительство в январе 2017 года разрешило министерству транспорта, связи и информационных технологий изъять недвижимое имущество, расположенное по адресу Ереван, улица Севана, 21 (бывшее отделение по посылкам столичного вокзала), из списка концессионных активов и передать в управление по госимуществу при правительстве.

Затем стало известно, что управление по госимуществу без согласования с Минтрансом и ЮКЖД осуществило работы по отделению отчуждаемой части от остального объекта. Более того, в условиях отсутствия акта о приеме-сдаче отчужденное имущество было продано физлицу. В итоге железнодорожные линии ЮКЖД остались без возможности подхода, что не позволило осуществлять работы по разгрузке и загрузке. Данная сделка была осуществлена в обход законных интересов и прав Республики Армения и ЮКЖД.