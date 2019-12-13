https://news.day.az/politics/1185246.html Михаил Гусман: Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Россию был совершенно беспрецедентным - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
Михаил Гусман: Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Россию был совершенно беспрецедентным - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Россию был совершенно беспрецедентным.
Об этом, как передает Day.Az, сказал в интервью азербайджанскому телеканалу СВС первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
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