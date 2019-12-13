Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Россию был совершенно беспрецедентным. 

Об этом, как передает Day.Az, сказал в интервью азербайджанскому телеканалу СВС первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Предлагаем вниманию читателей данное интервью: