Делегация во главе с начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования министерства обороны генерал-майором Анвером Эфендиевым приняла участие в проходящей в Москве первой конференции по планированию "Армейских международных игр - 2020".

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в ходе мероприятия были обсуждены условия и правила проведения Игр, также делегации осмотрели места проведения состязаний.

"Армейские международные игры - 2020" пройдут в следующем году с 23 августа по пятое сентября.