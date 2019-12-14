https://news.day.az/politics/1185462.html Названа дата проведения "Армейских международных игр-2020" - ФОТО
Названа дата проведения "Армейских международных игр-2020" - ФОТО
Делегация во главе с начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования министерства обороны генерал-майором Анвером Эфендиевым приняла участие в проходящей в Москве первой конференции по планированию "Армейских международных игр - 2020".
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в ходе мероприятия были обсуждены условия и правила проведения Игр, также делегации осмотрели места проведения состязаний.
"Армейские международные игры - 2020" пройдут в следующем году с 23 августа по пятое сентября.
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