Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.