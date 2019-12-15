Азербайджан сталкивается с геополитическими вызовами, которые привели к тому, что внутри страны разные группировки активизировали свою деятельность.

Основной целью радикализованной группировки в оппозиции является дестабилизация ситуации в республике. И мы должны четко понимать, что события, которые случились в свое время в Тунисе, Алжире, Ливии, Сирии, Египте произошли из-за геополитической борьбы, которая привела к хаосу и беспорядкам. Это не привело к улучшению жизни их граждан, ибо все без исключения "революции" управлялись извне.

Местные элементы таблицы оппозиционной активности, выполняющие конкретные заказы зарубежных антиазербайджанских центров, пытаются разрушить страну изнутри. Не имеющие социальной и электоральной опоры фигуры каждый раз под различными предлогами выдвигают лозунги на основе "тезисов" иностранных покровителей и таким образом еще раз демонстрируют свое жалкое состояние.

Для них демократия - гениальный способ выгребать из огня каштаны чужими руками для своей утробы. А человека истово верящего, что его благоглупости не что иное, как радение за нацию и думы за государство - утихомирить сложнее, чем буйного помешанного.

Потому и одним из главных проблем внутреннеполитического дискурса Азербайджана является стиль, уровень и образ мышления некоторых "лидеров" радикальной оппозиции. Среди таких неудержимых демагогов - председатель ПНФА Али Керимли, который всегда выделяется неистребимыми желанием выделиться.

Не от безликой, серой и бездушной массы люмпенов - нет. Основываясь на одному ему известных чувствах вины и скорее всего, внимая голосам извне, он пытается высказаться мудрее, эмоциональнее, объемистее и даже риторичнее, чем коллеги по оппозиционному цеху.

Но увы, воззвания А.Керимли в абсолютном большинстве мягко говоря, балансируют на грани откровенного маразма. "Капо ди капо" радикальной оппозиции в воскресенье также был воодушевлен. Или слышал голоса, говорившие с ним на ультразвуке. Иначе как объяснить очередную "максиму" Керимли, доведенную до уровня метастатического абсурда?!

Председатель ПНФА 15 ноября решил обратится не только к своим, взращенным им сетевым троллям, но и - берите выше - всей общественности страны.

"Это не Сирия, а Баку. А кто превращает Баку в Сирию?" - написал А.Керимли, сопровождая этим сумбурно-риторическим предложением несколько фотографий с мест пожаров, случившихся в разное время и в разных местах нашей столицы.

Оказывается, кто-то превращает Баку в Сирию, а мы, сирые и несведущие, об этом даже не догадываемся.

Тролли Керимли тут же вскинулись, навострили уши, поводили носами и ринулись в профиль многомудрого кормчего местных санкюлотов, оглашая сетевые окрестности визгами о "проклятом режиме, грабящем народ и обрёкшем страну на нищенское существование". Не забывали и про демократию, которую, оказывается, вздернули на ближайшем суку и потому ее труп, раскачиваясь на ветру перемен, призывает народ идти за Керимли.

Председатель ПНФА, оставаясь верным своему амплуа и выбранном для него хозяевами сюжетной линии, многозначительно молчал - мол, да, так и есть, пока его, героя и спасителя нации, не сварганят президентом, мы будем ночевать на выжженной пустыне безнадеги и рыдать кровавыми слезами по утерянным грезам.

Но, стоп - что за чушь и муть?!

С каких пор Баку превратилась в страну или Сирия стала городом? Как же иначе объяснить столь явный признак разложения сознания, когда Баку сравнивают не с Дамаском, а с самой Сирией?!

И в чем смысл опубликования нескольких фото пожаров? В том, что в Баку все горит и рушится? Или в том, что кто-то, или целая группа людей, организация, система или общность граждан намеренно уничтожает город? Или Али Керимли намекает на пироманию властей, осознанно сжигающих все и всех?

И этот неподдельный бред, абсолютное вырождение сознания А.Керимли выдает за "риторический вопрос" со глубочайшим смыслом?! Скорее всего, ответ положительный. Тем самым, позиции Али Керимли приобрели еще более четкие очертания, стали целостными, наполнилась дополнительными смыслами и ясным целеполаганием.

Председатель ПНФА, понимая, что запрос общества на кардинальные изменения сложившейся организационно-политической архитектуры как самой партии, так и всей оппозиции в целом, давно и в полной мере созрел для ухода с арены.

Не признавать этот факт, по крайней мере глупо, недальновидно и, в какой-то степени опасно. Данные объективные обстоятельства, увы, зависящие порой от комплексующих "лидеров" оппозиции, упрямо толкают лагерь радикалов на поиски новых путей политической буффонады.

Ведь всякому ясно, что пожары случаются везде - как в Богом забытом Гаити, где горят трущобы и погибают в огне хибары нищих, так и в Токио, Лондоне, Монако или Нью-Йорке, где огонь уничтожает многомиллионные небоскребы.

От пожара не застрахованы ни люди, ни города, ни страны - какими бы они не были. Сравнение нескольких возгораний в Баку, случившихся в разное время и в разных местах с Сирией - это, простите, верх политического идиотизма и примитивнейшая попытка демагогии, не иначе. Очередная эскапада Али Керимли доказывает, что внутри оппозиции идут процессы саморазрушения. Эти процессы никто не в силах остановить, заморозить, законсервировать, как никто не может остановить время. Ныне основная задача любого зрелого и ответственного оппозиционного политика, на инстинктивном уровне уловить эти, на первый взгляд, едва заметные явления, своевременно обратить на них внимание общественности, пригласить к широкой общественной дискуссии все неравнодушные интеллектуальные силы и обеспечить единственно верный вектор эволюционного развития парализованного оппозиционного лагеря, предотвращая тем самым саму оппозицию от политической смерти.

Модель пресловутых призывов к "революции" уже не состоятельна, себя в полной мере изжила и не отвечает требованиям сегодняшнего дня.

Время нравственного выбора уже на пороге, пора его делать.

Али Керимли и его спутники отказались от политической и нравственной эволюции, выбрав путь радикализма, агрессивной риторики, желания удовлетворить свои низменные корпоративные и меркантильные интересы.

Слуги заграничных господ не могут, априори, быть демократами, революционерами или слугами народа.

Они всего лишь лакеи.