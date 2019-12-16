Я еще раз убедился в том, что азербайджанский народ не должен слушать никого, кто вышел из НФА, потому одно полушарие их мозга - большевистское, и они никак не могут избавиться от этого мышления.

Об этом сказал юрист Аслан Исмайлов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ни у одного из тех, кто вышел из НФА (Народный фронт Азербайджана - ред.), нет веры в себя, поэтому любую перемену они видят только в революции, либо в поддержке внешних сил. В данной связи необходимо придавать значение мнению представителей политических и общественных движений нового поколения.

"Еще раз повторяю, что результаты выборов зависят от массового участия людей, веры в себя и защиты своих интересов. Пессимистично относиться к выборам, бойкотировать их очень вредно для государства и народа, это может привести азербайджанский народ к духовному упадку и трагедии", - сказал Исмайлов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

Небольшая горстка оппозиционеров, называющая себя "Национальным советом" демократических сил, призывает не участвовать в выборах, бойкотировать их.