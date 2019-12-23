https://news.day.az/politics/1188011.html В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления по случаю дня рождения
В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления по случаю дня рождения
Председатель правительства России Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков.
Также поздравление по случаю дня рождения направил Президенту Азербайджана премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
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