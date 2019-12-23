Председатель правительства России Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков.

Также поздравление по случаю дня рождения направил Президенту Азербайджана премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

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