Я очень признателен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что он уделяет столь пристальное внимание вопросам градостроительства и архитектуры, гармоничному развитию Баку и других городов Азербайджана. Это действительно очень важная для нашего государства сфера, потому что любой человек, приехавший в Азербайджан, в первую очередь, сталкивается с градостроительством и архитектурой, потом уже узнает людей, узнает наши традиции, нашу культуру.

Об этом сообщил Day.Az председатель Союза архитекторов Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженный архитектор Азербайджана Эльбай Касим-заде.

"За последние годы Государственный комитет градостроительства и архитектуры стал достаточно авторитетной организацией. Сегодня все понимают, что Госкомитет градостроительства и архитектуры - это стратегия развития наших городов, наших населенных пунктов, штаб, в котором происходит весь процесс обсуждения и решения вопросов развития городов Азербайджана и, в первую очередь, развития Баку", - сказал председатель Союза архитекторов.

Эльбай Касим-заде выразил уверенность в том, что теперь эти вопросы будут решаться быстрее и качественнее, потому что ощущает в новом руководителе Госкомитета Анаре Гулиеве, назначенном на эту должность Президентом Ильхамом Алиевым, большой интерес и серьезное отношение к своим обязанностям. По его словам, глава государства не только оказал высокое доверие, но и поставил важные задачи.

"Сегодня разрабатывается новый генеральный план города Баку, который, если не в конце этого года, то в следующем году точно будет представлен общественности на обсуждение. Со своей стороны, как председатель Союза архитекторов, как архитектор с большим стажем и просто как гражданин Азербайджана я готов способствовать в решении всех вопросов своим опытом и знаниями", - заключил наш собеседник.