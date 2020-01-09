https://news.day.az/politics/1192562.html ЦИК Азербайджана предупредил окружные избирательные комиссии
ЦИК Азербайджана предупредил окружные избирательные комиссии
Завтра до 18.00 все окружные избирательные комиссии должны принять документы лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az.
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре