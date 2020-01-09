Завтра до 18.00 все окружные избирательные комиссии должны принять документы лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.