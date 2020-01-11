По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, в воинских частях и на военных объектах продолжаются строительные работы в целях улучшения оснащения, обеспечения и социально-бытовых условий личного состава.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, в открытии новых продовольственных складов Главного управления материально-технического обеспечения приняли участие министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства.

Министр обороны был проинформирован о постройках, имеющихся на административной и технической территориях и плане развития этих территорий.

Было сообщено, что для содержания сухих продуктов питания здесь построено несколько новых складов вместимостью 500 тонов каждый, оснащенных системой охлаждения. Министру обороны также было доложено о продолжении строительства продовольственных складов на территориях близ прифронтовой зоны.

Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие поручения по усилению контроля за продовольственным обеспечением воинских частей, более качественному хранению продовольственных товаров и улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.