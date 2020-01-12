До настоящего времени для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратился 2431 кандидат.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что из них зарегистрированы кандидатуры 1047 человек.

По его словам, из числа обратившихся утверждены кандидатуры 2358 человек, 2247 из них уже забрали подписные листы, а 1772 - вернули, из них 1047 человек зарегистрированы.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля.