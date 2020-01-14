Успешные реформы Президента Ильхама Алиева позволят превратить Азербайджан в еще более передовое государство и в разы увеличат благосостояние граждан страны.

Об этом сказал в интервью Day.Az президент Российской Ближневосточной Ассоциации, известный эксперт Мурад Садыгзаде.

"Кроме того, эти реформы позволят обеспечить более устойчивое развитие государственных и общественных институтов, что в будущем облегчит урегулирование любых возможных кризисных ситуаций", - добавил Садыгзаде.

Эксперт обратил внимание на очевидную тенденцию на омоложение государственного аппарата в Азербайджане.

"В этом есть очень много позитивных сторон, так как, во-первых, это открывает карьерные треки для молодежи, которая, осознавая перспективность доступных для нее возможностей, вдохновится на более качественное саморазвитие. Во-вторых, согласно научным исследованиям, молодое поколение является более гибким и способно с большей эффективностью и мобильностью формировать качественные механизмы воздействия на современные глобальные и региональные вызовы. В-третьих, молодое поколение менее подвержено политической идеологизации, которая была характерна для представителей поколений ХХ века", - добавил эксперт.

Садыгзаде также отметил растущую роль нашей страны как лидера региона. "В политической плоскости Азербайджан уже можно называть не просто стратегическим партнером России в регионе Южного Кавказа, а единственной дружественной страной без всякого преувеличения. Кроме того, Азербайджан, на мой взгляд, является, своего рода, воротами России на Ближний Восток. Мы наблюдаем позитивную роль Баку в укреплении сотрудничества между Анкарой и Москвой и Тегераном и Москвой", - подчеркнул эксперт.