Подводя итоги 2019 года, можно с уверенностью сказать, что за прошедший год Азербайджан проделал очень большой путь.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов, комментируя прошедшее накануне при Президенте Ильхаме Алиеве совещание, посвященное итогам 2019 года, прошедшем в понедельник.

Эксперт отметил, что в ходе совещания Президент Ильхам Алиев затронул практически весь спектр вопросов внутриполитической, внешнеполитической, экономической, социальной жизни страны, военного сектора, бюджетной политики и так далее. Глава государства обратил внимание на тот факт, что в 2019 году в Азербайджане прошел ряд знаковых международных мероприятий.

"Азербайджан сегодня обладает авторитетом на мировой арене и позиционирует себя как важное и даже незаменимое звено в международной политике. Не случайно за минувший год нашу страну посетили более сорока глав государств и правительств. Большими событиями стали бакинские саммиты Тюркского совета и Движения неприсоединения. Особенно в этом плане хотелось бы подчеркнуть саммит ДН и предоставление Азербайджану председательства в этой организации на последующие три года. Благодаря активной дипломатии и внешнеполитическому курсу Президента, Азербайджан, ставший членом Движения только в 2011 году, будет председательствовать в организации, являющейся второй по числу членов в мире после ООН", - подчеркнул Заур Мамедов.

Еще одним итогом саммита ДН, по его мнению, является резолюция бакинского саммита, в которой 120 стран-членов признали территориальную целостность Азербайджана.

Подводя итоги года, отметил Мамедов, нужно сказать и об отношениях между Евросоюзом и Азербайджаном. В настоящее время продолжаются переговоры по поводу нового соглашения между сторонами. Прежнее соглашение устарело. Азербайджан, в отличие от других стран Восточного партнерства, ведет более длительный диалог о подписании нового соглашения. Это говорит о том, что Азербайджан не торопится и старается, чтобы в новом соглашении были максимально учтены его национальные и государственные интересы.

"Дипломатия Азербайджана в 2019 году была активной и успешной. Думаю, достигнутые результаты будут еще более расширены в 2020 году", - резюмировал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева