В министерстве оборонной промышленности Азербайджана состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства.

На мероприятии была почтена минутой молчания память жертв трагедии - наших сыновей и дочерей, погибших ради свободы азербайджанского народа и территориальной целостности нашей страны.

Выступивший на мероприятии министр оборонной промышленности Мадат Гулиев отметил, что войска Советской Армии в ночь с 19 на 20 января 1990 года были введены в Баку без объявления чрезвычайного положения, мирные жители были убиты с особой жестокостью, сотни людей были ранены и пропали без вести.

Было доведено до внимания, что первым, кто выразил свое отношение к этому кровавому событию, был именно великий лидер Гейдар Алиев. На следующий день после трагедии, рискуя своей жизнью, Гейдар Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и перед мировым сообществом осудил организаторов преступления, сделал разоблачительное и смелое заявление. После возвращения в 1993 году Гейдара Алиева к власти, трагедии 20 Января на государственном уровне была дана политико-правовая оценка. Гейдар Алиев, назвав произошедшее преступлением против человечества в отношении Азербайджана, оценил трагедию 20 Января как пример исторического героизма.

На мероприятии до внимания участников было доведено, что эти кровавые деяния не смогли сломить волю азербайджанского народа - напротив, кровавая трагедия привела к росту национально-освободительного движения и к восстановлению независимости Азербайджана.

События 20 Января вошли в историю борьбы за независимость Азербайджана как героическая страница и превратились в символы независимости и суверенитета нашей республики. В этот день азербайджанский народ, продемонстрировав волю к свободе, показал всему миру свою гордость, боевой дух.

В завершение мероприятия сотрудники министерства посмотрели документальный фильм, посвященный жертвам трагедии 20 Января.