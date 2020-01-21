21-24 января в швейцарском Давосе пройдет юбилейный 50-й Всемирный экономический форум.

Давосский экономический форум - одна из крупнейших платформ, собирающая политиков, бизнесменов и общественные организации для обсуждения протекающих в мире экономических процессов, мировой экономической повестки дня, а также общественно-политических процессов.

Накануне открытия форума на его официальном сайте была размещена статья Президента Азербайджана Ильхама Алиева под заголовком "Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире".

В статье азербайджанский лидер, который в этом году примет участие в Давосском форуме уже в 14-й раз, рассказал об успехах Азербайджана и превращении страны в транспортный и энергетический хаб региона.

"Статья Президента Ильхама Алиева, вышедшая накануне Давосского форума, свидетельствует о том, что Азербайджан позиционируется в мире как устойчивый, предсказуемый участник международной повестки по самым актуальным экономическим мировым и региональным вопросам", - сказал Day.Az азербайджанский эксперт, доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов.

В условиях протекающих в мире непростых экономических процессов очень важно стране позиционироваться в качестве серьезного центра формирования устойчивых конкурентных преимуществ по актуальным вопросам международной повестки. Мы видим, что как на энергетическом рынке, так и во всех других направлениях регионального характера предусматривается участие нашей страны. Это касается и транспортных, и энергетических проектов.

Безусловно, энергетическая составляющая является приоритетом с точки зрения участия Азербайджана в международных процессах. Он позиционируется как страна, участвующая в формировании энергобезопасности Европы. С реализацией Южного газового коридора Азербайджан наряду с нефтяным сегментом будет участвовать в формировании энергобаланса в Европе и по газовому сегменту, отметил экономист.

Наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан превращается в серьезный транспортный хаб, соединяющий запад и восток, север и юг. А в будущем возможны и другие варианты транспортных артерий, которые пройдут через Азербайджан.

"Безусловно, с учетом того, что в мировой экономике происходят серьезные структурные изменения, разделение глобальных рынков на технологические зоны, отказ от примата либеральной доктрины, думаю, будет расти роль регионального сотрудничества, и Азербайджан к этим реалиям готов. В этом несомненная заслуга Президента Ильхама Алиева. Те цифры, которые упомянул в статье глава государства, являются фактически месседжем иностранным инвесторам, Азербайджан призывает вкладывать прямые инвестиции в высокотехнологичные отрасли азербайджанской экономики.

Сегодня мы имеем существенные золотовалютные резервы, иные возможности и ресурсы, которые можем сами вкладывать в свою экономику. Это, безусловно, является приоритетом. Но с точки зрения импорта технологий, думаю, поступление в страну иностранных технологий и прямых инвестиций в высокотехнологичные сферы экономики очень важно. И глава государства, на мой взгляд, направил конкретный месседж о том, что нам нужны иностранные инвестиции, но прямые, в высокотехнологичные сектора нашей экономики. Я думаю, что в условиях меняющегося мира, в условиях изменений в мировой экономике Азербайджану нужно и дальше проводить свою независимую экономическую политику, которая является ключом к достижению устойчивых конкурентных преимуществ", - сказал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева