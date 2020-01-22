Российский Yandex, возглавляемый Тираном Худавердяном, продолжает заполнять сеть умилительными публикациями об армянах, их чудодейственном влиянии на россиян, "древнейшей" армянской культуре и т.д. Все чаще появляются и материалы на тему чрезмерно плотного заселения армянами юга России, но опять же, в позитивной армянской интерпретации.

Например, на Yandeх подается тема: "Спрашивают тут: почему в южной столице России живет так много армян?".

Действительно, почему?!

Вот как интерпретируют это сами армяне, в расчете на русское простодушие: процитируем выдержки из этого материала с нашими комментариями.

Yandeх: "Для начала наверное стоит сказать, что армянская диаспора Черноморского побережья Кавказа вообще очень древняя. Историки говорят: первые армяне - купцы, воины и ремесленники, обосновались здесь еще в первом веке нашей эры при царе Митридате Понтийском. Стало быть, кубанской диаспоре армян может быть уже две тысячи лет!".

То есть, русские, вы здесь не первые и не главные! Армяне - самые "древние" заселенцы в Сочи!

Yandeх: "А в середине 60-х годов XIX столетия завершилась полувековая Кавказская война. Убыхи, абазины и черкесы, жившие на месте будущего Сочи, массово ушли по морю мухаджирами (религиозными беженцами) в мусульманскую Турцию. Не пожелали оставаться в православной России. А моментально опустевшие обширные южные земли по черноморскому побережью надо было кем-то срочно заселять..."

То есть, армяне еще и спасли Россию, "моментально" заселив "обширные южные земли вдоль черноморского побережья".

Yandeх: "Русских и украинских крестьян переселить сюда было крайне сложно - северяне плохо переносили жаркий южный климат. Да и не имели необходимых навыков хозяйствования в этом сложном регионе. Тогда царские власти обратили внимание на греков и армян, "подвергавшихся преследованиям в Турции". Они-де и к климату южному приучены, и знают как вести хозяйство на побережье Черного моря".

То есть, русские и украинцы (кстати, имеющие выход к морю, в отличие от Армении) ленивы и неумелы, и, в отличие от армян, не знают как вести хозяйство на побережье Черного моря. "Бедные" армяне, они еще и пожертвовали собой, переселившись в такой "сложный" регион, как Сочи, и заняв плодородные земли в условиях "сурового" южного климата на побережье Черного моря..Вот как надо уметь изобразить из себя жертву на пустом месте.

Yandeх: "Однако армяне продолжают приезжать в Сочи и сейчас. Ныне армяне - второй по общему количеству народ Сочи после славян - русских и украинцев. Их примерно около ста пятидесяти тысяч человек. В Сочи открыта Армянская Апостольская Церковь Святого Саркиса, чей фундамент был торжественно освящен еще осенью 1993 года. В городе действуют несколько воскресных школ, где армянских детей обучают армянским языку и культуре. А в таких крупных пригородах Сочи, как Весёлое, Черешня, Калиновка, Вишнёвка этнические армяне составляют больше половины населения. Наиболее компактно армяне проживают в селении Нор-Луйс ("Новый свет" в переводе с армянского языка). Иногда это поселение соседи в шутку называют маленькой Арменией большого Сочи".

Ну, наконец, и правда просочилась: только не одно поселение, и не два, и не три, а весь Сочи и его окрестности - это уже "маленькая Армения"!

Yandeх: "Короче, когда кто-то говорит фразу, что у Армении, мол, выхода к морю нет, сочинские армяне просто тихо смеются".

Вот с этим нельзя не согласиться: армяне смеются, когда слышат утверждения, что у Армении нет выхода к морю - есть, в том числе, и через территорию Абхазии. И еще больше армяне смеются, когда Сочи отождествляют с Россией...

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