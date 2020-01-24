Главным событием политической повестки в Азербайджане на этой неделе, несомненно, стало участие главы государства в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. В отличие от предыдущих, нынешний форум запомнится не только своей тематикой, посвященной вопросам выполнения Парижских договоренностей по климату и достижения целей устойчивого развития, или рядом важных встреч, проведенных с участием Президента Ильхама Алиева, но еще и четким месседжем, озвученным главой нашего государства на панельном заседании на тему "Стратегический взгляд: Евразия".

Итак, отвечая на довольно провокационный вопрос модератора панели, о том, в какую из стран Евразийского пространства он позвонит в первую очередь, имея выбор, в Москву, или Пекин, азербайджанский лидер, веско и недвусмысленно сказал - в Баку.

Судя по затянувшейся паузе интервьюера, такой ответ главы азербайджанского государства не на шутку озадачил европейского модератора. Между тем, этим месседжем Президент Ильхам Алиев расставил важные акценты внешней политики официального Баку. Он напомнил Европе и всему миру, что наша страна проводит дружелюбную политику в отношении соседей, но, в первую очередь, национальные интересы Азербайджана всегда являются приоритетом политики государства.

Столь ясный и аргументированный месседж от Президента Азербайджана еще раз подтвердил его личную связь с народом, а также личное доверие в отношении граждан своей страны. Этот факт, озвученный на площадке столь значимого европейского форума, безусловно, дорогого стоит. Несомненно уверенную речь азербайджанского Президента не раз процитируют многие зарубежные СМИ.

Спектр вопросов на Давосской площадке был достаточно широким и глава нашего государства дал четкие ответы на целый ряд вопросов по поводу структурных изменений в правительстве, серьезных реформ в политической и экономической сферах, которые были проведены в Азербайджане и будут еще проводиться в последующие годы.

Президент заявил, что успехи, достигнутые в годы независимости, были завоеваны именно благодаря приверженности азербайджанского народа к независимости, а также политике, проводимой на уровне государства. Эти слова Президента - показатель того, что все поставленные цели и задачи перед Азербайджаном, основанные на обоюдном доверии, всегда получают поддержку народа.

Азербайджан давно зарекомендовал себя как независимое государство, проводящее сбалансированную внутреннюю и внешнюю политику, под руководством Президента Ильхама Алиева.

Страна продолжает стремительно развиваться, с мнением Азербайджана считаются в регионе и мире. Нашу страну признают надежным партнером и самым безопасным государством региона, которое проводит независимую политику, является инициатором масштабных транснациональных проектов, закладывающих основу экономической устойчивости всего региона. И здесь уместно отметить, что лидеры многих ведущих государств мира, в том числе России и Китая, признают Азербайджан как надежного и стабильного партнера для выстраивания продолжительного политического диалога и экономического сотрудничества. Думается, что уверенный ответ главы нашего государства на вопрос европейского модератора в Давосе был четко обоснован и в очередной раз подтвердил, что государство и народ Азербайджана являются единым целым, что такая модель взаимодействия может послужить примером на всем евразийском пространстве.

Матанат Насибова

Глава Русской службы новостей Trend