В Азербайджане борьбу за депутатские мандаты продолжают 1374 человека, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

263 кандидата отозвали свои кандидатуры на различных этапах избирательного процесса.

Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 9 февраля 2020 года, в целом обратился 2431 человек.