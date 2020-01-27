В настоящее время расследуются жалобы, поступившие в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) по Сураханскому избирательному округу № 30.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов. По его словам, манипуляции одних кандидатов другими недопустимы.

"Мы создали равные условия для всех кандидатов, но следует использовать их по справедливости. Манипуляции одних кандидатов другими противоречат законодательству и мы не можем допустить этого", - сказал Мазахир Панахов.

Он добавил, что в ходе встреч кандидатов на местах, один со своими сторонниками группой набрасываются с критикой на соперника, а затем публикуют это в соцсетях, и ведут таким образом борьбу.

"Такая борьба недопустима. Мы стараемся не говорить о таком, однако бываем вынуждены", - отметил Панахов.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.