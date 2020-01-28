Современный мир переживает смену парадигмы: однополярное устройство, когда одна супердержава оказывает решающее влияние на все остальные государства, остался в далеком прошлом. В 2020-м году очевидно: у мира не может быть одного, жвух или трех полюсов, помимо сильнейших и крупнейших держав на карте определелись пусть и не такие большие, но влиятельные игроки, чей голос имеет вес.

Азербайджан - одна из стран, которые утвердились в роли таких молодых, но сильных и незаивисмых государств, готовых на равных общаться и сотрудничать с ведущими мировыми державами. Политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, не только сделала нашу страну безоговорочным лидером региона, но и утвердила роль Азербайджана в качестве одного из ведущих мировых игроков. Игроков, налаживающих взаимовыгодное сотрудничество со всеми партнерами, и не позволяющих кому-либо диктовать себе свою волю.

В ходе участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью российскому телеканалу "Россия-24". Во время беседы азербайджанский лидер отвечал на вопросы глобального характера, в частности, о многополярном и однополярном мире, высказав ряд интересных мыслей.

По мнению Президента, страны мира должны стремиться не к тому, чтобы обеспечивать однополярность для себя, но в то же время находить элементы сотрудничества, которые будут выгодны всем.

"Безусловно, мир развивается сегодня именно как многополярный. Существует несколько центров силы. Существуют, конечно же, вопросы, которые беспокоят нас, нагнетание напряженности в нашем регионе. Но также мы видим и позитивную динамику, когда страны, которые раньше не имели такого тесного взаимодействия, сегодня действуют почти как союзники и вносят большой вклад в региональную стабильность. Поэтому многополярный мир - это уже реальность. Думаю, чем дальше, тем больше вот эти тенденции будут укрепляться. И это является позитивным, потому что это - гарантия стабильности в мире", - сказал Президент Азербайджана.

В качестве одного из наиболее ярких отражений многополярности современного мира Президент Ильхам Алиев привел Совет безопасности ООН. "Если посмотреть на состав постоянных членов Совета Безопасности ООН, то это уже отражение многополярности мира. И без согласия одной из стран - постоянных членов никакое решение не может быть принято", - отметил глава государства.

В беседе с Day.Az директор филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат философских наук Павел Клачков подчеркнул, что в интервью в кулуарах Давосского форума Президент Ильхам Алиев четко дал понять, что страна готова к налаживанию равноправных, взаимовыгодных форматов сотрудничества с зарубежными партнерами. При этом, отмечает эксперт, Азербайджан не намерен подчиняться воле неких суперсил.

"В своем интервью Президент Азербайджана затронул одну из важнейших и принципиальнейших тем современности - проблему многополярного мира. Действительно, имеют место попытки некоторых стран создать зоны влияния далеко за пределами своих естественных границ, попытки вмешиваться в вопросы, которые должны решаться путем сотрудничества, а не давления. И здесь Президент Ильхам Алиев очень грамотно и дипломатически корректными формулировками дал понять, что Азербайджан является сторонником многополярного мира, сотрудничества и содружества держав, сторонником такой конструкции, когда отношения вырабатываются во взаимовыгодном диалоге стран, а не под давлением какой-то суперсилы", - отметил Клачков.

По его словам, многополярность стала своего рода трендом в глобальной политике.

"Это, действительно современное, адекватное, соответствующее сегодняшнему дню понимание сути международной политики и международных экономических отношений. Эти вопросы взаимосвязей, взаимного регулирования интересов как раз и определяют сегодня то, каким этот мир будет в будущем", - добавил Клачков.

В современных условиях невозможно существование одного центра силы, который будет диктовать повестку и, что называется, перетягивать одеяло на себя. Необходимо учитывать, что сегодняшний мир не биполярен, как в ХХ веке, а уже реально многополярен, потому что помимо двух супердержав на мировой арене начинают все громче заявлять о себе другие страны, в том числе региональные лидеры, сосредотачивающие на себе экономические интересы обоих полюсов. Известно, что политику делает экономика, и в ХXI веке этот закон работает особенно четко.

Уравновешивание интересов своей страны, направленных на многополярный мир, и интересов к ней разных полюсов этого мира - большое искусство. Азербайджан владеет им в полной мере, что еще раз продемонстрировал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Россия-24".

Лейла Таривердиева