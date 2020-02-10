Президент Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил поздравительное письмо Президенту Ирана Хасану Рухани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня победы Исламской революции.
Сегодняшний уровень основанных на исторических, культурных и религиозных корнях азербайджано-иранских отношений, развивающихся в условиях добрососедства, вызывает удовлетворение. Уверен, что совместными усилиями наше сотрудничество как в двустороннем формате, так и в международных организациях, в частности, в рамках Движения неприсоединения, и впредь будет укрепляться на благо наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья, успехов в делах, дружественному иранскому народу - постоянного мира и процветания", - говорится в письме главы государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре