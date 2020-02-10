Возобновляемые виды энергии получат широкое развитие в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии реконструированной подстанции "Дюбенди" ОАО "Азерэнержи" в Пираллахинском районе столицы.

"Поздравляю вас с открытием новой подстанции. Теперь подстанция "Дюбенди" отвечает всем высоким стандартам, она будет питать электроэнергией большую территорию. Прежняя подстанция находилась в плачевном состоянии, можно сказать, вышла из строя. Поэтому была необходимость строительства новой подстанции, и "Азерэнержи" организовал это на высоком уровне. Таким образом, предпринят очередной важный шаг в деле бесперебойного обеспечения населения Азербайджана энергией", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в Азербайджане нашли решение, практически, все основные проблемы, связанные с энергоснабжением.

"Должен также отметить, что в последние годы этой сфере уделяется очень большое внимание. Благодаря этому в Азербайджане нашли решение, можно сказать, все основные проблемы, связанные с энергоснабжением. Внимание, уделяемое в последние годы данной отрасли, позволило Азербайджану стать уже поставщиком энергии. Прежде мы зависели от импорта. Сегодня мы полностью обеспечиваем свои потребности и даже экспортируем", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, возобновляемые виды энергии получат широкое распространение в Азербайджане.

"Считаю, что 2020 год начался для "Азерэнержи", в целом, азербайджанских энергетиков успешно. В начале года две крупные компании подписали с Азербайджаном соответствующие соглашения по строительству в нашей стране новых ветряных и солнечных электростанций мощностью 440 мегаватт. Работы начнутся в нынешнем году, таким образом, возобновляемые виды энергии получат широкое развитие в Азербайджане. Одновременно открытие сегодня этой подстанции является знаменательным событием", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в текущем году в Азербайджане будет восстановлено 400 мегаватт утерянных мощностей.

"В этом году будут продолжены восстановительные работы на Мингячевирской теплоэлектростанции. В первой половине года станция заработает на полную мощность. В минувшем году было восстановлено в целом 400 мегаватт утерянных мощностей, значительная часть которых приходится на долю Мингячевирской теплоэлектростанции. И в нынешнем году в Азербайджане будет восстановлено примерно 300-400 мегаватт утерянной электроэнергии.

Одновременно по линии государства будет продолжена работа по созданию возобновляемых видов энергии. В нынешнем году для этого также будут выделены средства", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что государство и впредь будет уделять большое внимание отрасли энергетики.

"Таким образом, генерационные мощности, линии электропередачи, трансформаторы, подстанции, вся электрическая сеть полностью будут отвечать международным стандартам. Энергоснабжение означает безопасность любой страны, в особенности, такой динамично развивающейся как Азербайджан. Только в минувшем году рост в ненефтяном секторе составил 14 процентов. Вся эта работа, новые предприятия, фабрики, заводы, растущее население требуют новых энергетических мощностей. И мы создаем их. Азербайджанское государство и впредь будет уделять должное внимание данной отрасли. А энергетики, достойно выполняя служебный долг, и дальше будут вносить вклад в общее развитие нашей страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.