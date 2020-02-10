Парламентские выборы свидетельствуют о поддержке населением реформ, проводимых руководством Азербайджана

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД РФ по итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, состоявшихся 9 февраля.

"По оценкам наблюдателей от СНГ и ШОС, выборы прошли в соответствии с требованиями национального законодательства, факторов грубого нарушения избирательных прав граждан не установлено. С сожалением отмечаем, что наблюдатели от БДИПЧ и Парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы высказали предвзятые и субъективные итоговые оценки, не соответствующие реальной картине.

Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов, которые свидетельствуют о поддержке населением проводимых руководством Азербайджана реформ, направленных на демократизацию и модернизацию общественно-политической жизни страны. Рассчитываем, что между новым составом депутатского корпуса Милли Меджлиса и Федеральным Собранием Российской Федерации продолжится тесное и конструктивное взаимодействие в духе традиционной дружбы и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном", - говорится в комментарии.